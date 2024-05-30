AK Parti’den İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na ziyaret





"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME KONUSUNU KONUŞMADIK"

Bütün partilere Meclis çalışmalarında başarılar dileyen Dervişoğlu, parti liderlerinin Meclis'te bulunmalarının çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi. Grup başkanvekiliyken önemli günlerde, önemli kanun görüşmeleri sırasında 'liderler neden Meclis'te yok' diye grup başkanvekilleriyle tartıştığını hatırlatan Dervişoğlu, "Ben o dönemki eleştirileri de dikkate alarak, mümkün olduğu kadar Meclis'te bulunmaya gayret sarf edeceğim. Bu mesai arkadaşlığı da devam edecek." dedi.



Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı ile görüşmeye ilişkin bir randevu belirleme durumu oldu mu?" sorusuna Dervişoğlu, "Onu hiç konuşmadık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün 'Görüşmememiz için bir neden yok' dedi ama bugün onu hiç konuşmadık." yanıtını verdi.