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Son dakika | SİBERGÖZ-42 operasyonu | 1 milyar dolarlık haksız kazanç! Çok sayıda gözaltı var

DHA
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Son dakika | SİBERGÖZ-42 operasyonu | 1 milyar dolarlık haksız kazanç! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi...Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 'SİBERGÖZ-42' operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı.

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