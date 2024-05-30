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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Konya’da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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