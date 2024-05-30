AB’den ’üst düzey ticaret diyalogu’ çağrısı! İşbirliği mesajı: Türkiye ile ilişkiler geliştirmek AB’nin stratejik çıkarına!

"GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

AB ile ilişkilere değinen Bolat, "Gümrük Birliğinin her iki tarafın da yararına olacak şekilde genişletilmesi ve güncellenmesi en büyük hedefimizdir." dedi.

Bolat, Gümrük Birliği güncellenmesi ve sorunların giderilmesi konusunda çalıştıklarını ifade ederek, çeşitli konularda karşılıklı anlayışa sahip olduklarını, yapıcı ve işleyen bir diyalog içerisinde olduklarını vurguladı.