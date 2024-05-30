EFES-2024’te KEMANKEŞ 2 ve DAĞHAN H620 rüzgarı: Türk Savunma Sanayisinin gözdeleri görücüye çıktı

DAĞHAN'DA YOK YOK: HEM ZIRHLI, HEM PALETLİ VE YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ

Sergide MKE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ve modern orduların ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen hibrit tahrik sistemli, paletli ve zırhlı muharebe aracı DAĞHAN H-620 de ilk kez tanıtılan araçlardan biri oldu.

Yeni nesil teknolojileri barındıran 18-20 ton sınıfındaki bu aracın üzerine 20-40 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebiliyor. DAĞHAN H-620, düşük kızılötesi iz bırakan ve sessiz hareket etmesini sağlayan hibrit tahrik sistemine sahip olmasıyla da dikkati çekiyor.

MKE Anonim Şirketi AR-GE Mühendisi Seyfettin Topaloğlu, DAĞHAN H-620'nin zırhlı, paletli ve yüzde 100 elektrikli bir araç olarak tanımlanabileceğini belirtti.