Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek mi?
Son dakika haberine göre Ayhan Bora Kaplan davasının firari sanığı olan ve yurt dışına kaçırılan "M7" kod isimli Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı. Sertçelik'in iadesine ilişkin süreç başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Serdar Sertçelik'in yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da gözaltına alındığı ve 6 Temmuz 2024 tarihine kadar geçici olarak tutuklandığı öğrenildi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI
Sertçelik'in firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalanarak gözaltına alınanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Serdar Sertçelik'in 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan, 'Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Kasten Öldürme', 'Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı."
SERDAR SERTÇELİK NASIL YAKALANDI?
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gizli tanık ve sanık olan firari Serdar Sertçelik'in yurtdışından getirilmesi amacı ile MİT ve İçişleri Bakanlığı devreye girdi.
MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen Serdar Sertçelik'in Karadağ'da olduğunu tespit etti.
Serdar Sertçelik'in yeri anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından Serdar Sertçelik hakkında "Kırmızı Bültenle Arama Kararı" çıkarıldı.
Hakkında Kırmızı Bültenle Arama Kararı çıkarıldığını öğrenen firari Serdar Sertçelik, Karadağ'dan karayolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtı. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalandı. Adalet Bakanlığı, zanlının iadesi için adli süreci başlattı.
TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonun kumpas soruşturmasına dönüştürülmeye çalışıldığının ortaya çıkması Türkiye gündemine oturdu.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık firari Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı görüşmelerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan idari soruşturmadaki çok önemli ifadelere Takvim ulaştı.
BOZDAĞ SORUSU
Demircan'a, telefonda söylediği ve ses kayıtlarına yansıyan "Bu söylediğin iki isim vardı ya bahsetmiştin ya. Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. İsimleri geçsin sıkıntı yok" dediği kısmı hatırlatan mülkiye müfettişleri bu iki kişi kim sorusunu yöneltti.
Demircan, "İfadeler bana aittir. Serdar Sertçelik'i ikna etmek için söyledim. Bu görüşmeler Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile ilgilidir. Ben bu isimleri zikretmedim. O zikretti" diye cevap verdi.
O BÖLÜM SORULMADI
Müfettiş raporunda ses kayıtlarında herhangi bir oynamanın yapılmadığının tespit edilmesine rağmen müfettişler, Şevket Demircan'a, Serdar Sertçelik'e söylediği "Bize temiz eller operasyonunu sizin ellerinizle başlattığımız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği konuşmaları ise sorulmadı.
Müfettiş raporunda Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan'ın yaptığı konuşmalarla ilgili ise sadece devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiği belirtildi.
Şevket Demircan'ın sıralı amirlerinin bilgisinin olduğunu belirtmesine rağmen müfettişler tarafından ifadesi alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, "Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile görüşmeler yaptığını biliyorum ancak içeriklerini tam olarak bilmiyorum. Yaptığı ilk görüşmenin bana ses kaydını Whatsapp üzerinden gönderdiğini hatırlamıyorum. Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile yaptığı görüşmeleri kaydettiğini, Sertçelik sosyal medyadan ses kayıtlarını yayınlayınca öğrendim." dedi.
Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ise "Ben yardımcım Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile yaptığı görüşmeleri sosyal medyaya yansıdığında gördüm" ifadelerini kullandı.
PEKİ NASIL KAÇTI?
Sertçelik'in Mahfuz Tatar cinayeti kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınacağı gün, 27 Kasım 2023'te, annesine "Pansumana gidiyorum" diyerek, babasını yanına alarak, ambulansla kaçtığı iddia edilmişti.
Ancak daha sonra Sertçelik'in ambulansla kaçmadığı ortaya çıktı.
ARKADAŞI YARDIM ETTİ
Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre; Sertçelik, arkadaşı Adem Kaçan'ın yardımıyla evinden kaçmış. Kaçan, Covid izniyle cezaevinden tahliye edilmiş ve izin bitiminde geri dönmemiş. Yani, o da kaçakmış. Sertçelik, firar edebilmek için kendisi de firari olan Kaçan'dan yardım almış.
Kaçan'ın Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde şunları söylediği ortaya çıktı: "27 Kasım'da Serdar beni aradı. Onu almamı istedi. Babasıyla birlikte aldım. Eryaman Center'e getirdim, Şeker Mahallesi'nde indirdim. Bacağında sadece alçı vardı. Kelepçe yoktu. Kaçacağı aklıma gelmemiştir. Ameliyat olup ifadesini verdikten sonra temizlendiğini bana söylemiştir."
Sertçelik'in evinden yalnızca 15 kilometre uzağa bırakıldığı da belirlendi. Bir iki gün Ankara'da kalan Sertçelik, hakkında Kaçan; "Aynı akşam 7-8 civarı buluştuk. Kendisinden 329 bin milyar (bin TL) alacağım vardır. Bana parayı birkaç gün sonra vereceğini söyledi. 'Tamam' dedim. Bir iki gün sonra buluştum. 50 bin TL aldım. Taksiyle gelmişti. Ayağında alçı ve kelepçe yoktu. Cezam nedeniyle firar durumdaydım. Parayı kendi işlerim ve avukata vermek için istemiştim. Bir daha görüşmedim. Zaten cezaevine girdim. Kayırmak amaçlı hareket etmedim. Kaçak olduğunu bilmiyordum." dedi.
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