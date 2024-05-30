Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandı! Türkiye’ye iade edilecek mi?

Ayhan Bora Kaplan

BOZDAĞ SORUSU

Demircan'a, telefonda söylediği ve ses kayıtlarına yansıyan "Bu söylediğin iki isim vardı ya bahsetmiştin ya. Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. İsimleri geçsin sıkıntı yok" dediği kısmı hatırlatan mülkiye müfettişleri bu iki kişi kim sorusunu yöneltti.

Demircan, "İfadeler bana aittir. Serdar Sertçelik'i ikna etmek için söyledim. Bu görüşmeler Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile ilgilidir. Ben bu isimleri zikretmedim. O zikretti" diye cevap verdi.

O BÖLÜM SORULMADI

Müfettiş raporunda ses kayıtlarında herhangi bir oynamanın yapılmadığının tespit edilmesine rağmen müfettişler, Şevket Demircan'a, Serdar Sertçelik'e söylediği "Bize temiz eller operasyonunu sizin ellerinizle başlattığımız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği konuşmaları ise sorulmadı.

Müfettiş raporunda Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan'ın yaptığı konuşmalarla ilgili ise sadece devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiği belirtildi.