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Son dakika | Teröre büyük darbe! Bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Son dakika | Teröre büyük darbe! Bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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