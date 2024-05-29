29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

1 Mayıs gösterilerinde polise saldırmışlardı: 30 şüpheli için istenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
1 Mayıs gösterilerinde polise saldırmışlardı: 30 şüpheli için istenen ceza belli oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenen izinsiz gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İşte o şüphelilerin 30'u hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin aralarında "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

4 AYRI SUÇTAN 17'ŞER YIL CEZA TALEBİ

İddianamede 25'i tutuklu 30 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör