1 Mayıs gösterilerinde polise saldırmışlardı: 30 şüpheli için istenen ceza belli oldu

4 AYRI SUÇTAN 17'ŞER YIL CEZA TALEBİ

İddianamede 25'i tutuklu 30 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.