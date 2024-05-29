Kendisini İçişleri Bakanlığı personeli olarak tanıtanlara dikkat! Dolandırılabilirsiniz

"Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için nüfus müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri, sahtekarlıklara karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları, böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir."

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