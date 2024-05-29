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Kendisini İçişleri Bakanlığı personeli olarak tanıtanlara dikkat! Dolandırılabilirsiniz

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Kendisini İçişleri Bakanlığı personeli olarak tanıtanlara dikkat! Dolandırılabilirsiniz

İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak ev ev dolaşan ve nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama adı altında kapıya gelenlere karşı vatandaşların oldukça dikkatli olması gerekiyor. Söz konusu duruma ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğündan bir uyarı geldi. Müdürlük adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşların evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu kaydedildi.

ELİNDE BELGE OLAN VE ŞIK GİYİMLİLERE DİKKAT!

Açıklamada, bu kişilerin ellerinde sahte belgeler, antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu, şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığının gözlendiği belirtildi.

EVDE NÜFUS HİZMETİ ANCAK İZİN DOĞRULTUSUNDA VERİLEBİLİR

Nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşların, kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, kişilerin veya yakınlarının talebi üzerine mülki idare amirinin izni doğrultusunda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinin adreste nüfus hizmeti sunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için nüfus müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri, sahtekarlıklara karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları, böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir."

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