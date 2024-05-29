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AK Parti'nin kamp programı belli oldu! Ekonomiden adalete kadar birçok konu ele alınacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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AK Parti’nin kamp programı belli oldu! Ekonomiden adalete kadar birçok konu ele alınacak

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda masada nelerin yer alacağı belli oldu. Toplantıda yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşülecek. Kamp, 2 Haziran Pazar günü yapılacak genel istişare ve değerlendirmenin ardından Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla bitecek.

AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı belli oldu. Edinilen bilgiye göre, AK Parti kampı, 1 Haziran Cumartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

YEREL SEÇİM SONUÇLARI SUNUMU YAPILACAK

Daha sonra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak. Bu oturumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.

Daha sonra AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri, partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ ÜYELERİ SUNUM YAPACAK

İstişare ve değerlendirme kampında, seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşülecek.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum gerçekleştirecek.

ERDOĞAN'IN KAPANIŞ KONUŞMASIYLA SONA ERECEK

AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak genel istişare ve değerlendirmenin ardından Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve kurucular kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

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