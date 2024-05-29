Bakan Koca'dan BM oturumunda dünyaya Gazze çağrısı: Gayri insani silahların kullanılmasını önlemeliyiz
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası toplum kuruluşlarının harekete geçmesi için çağrıda bulunarak Gazze'deki trajediye dikkat çekti. Bakan Koca konuşmasında bölgede sağlık sisteminin çöktüğüne işaret ederek "Bu trajedide açlık, hastalık, teknoloji ürünü olmayan ama daha barbarca kullanılan silahlardır. Bu gayri insani silahların kullanılmasını önlemeliyiz." dedi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 77. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda konuştu. Koca, konuşmasında İsrail'in Gazze'deki hastaneleri ve tedavi imkanlarını hedef alarak, temel insan hakkı olan sağlık hakkına savaş açtığını vurguladı.
"TEMİNAT OLACAK ONURLU SÖZ KALMAMIŞTIR"
"Hastanelerin hedef alınması bir savaş suçudur" diyen Koca, "Vücudu parçalanıp dört bir yana saçılan çocuklar, Gazze'nin ve 21'inci yüzyılın çocuklarıdır. Savaş kutsala da uzanmıştır; korunma güvencesi olacak mekân, teminat olacak onurlu söz kalmamıştır" ifadelerini kullandı.
Gazze'deki durumun, Refah bölgesinde 1 milyon 400 bin sivilin hayatını tehdit ettiğini ve 600 binden fazla kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Koca, yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçların engellenmesinin, İsrail tarafından açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığını gösterdiğini belirtti.
BİR AN ÖNCE ATEŞKES
Koca, "Sağlık sisteminin çökmüş olması yanında, insanlık dışı yaşam koşullarının, salgınların, yetersiz beslenmenin, ağır psikolojik travmaların uzun vadeli sonuçlarını da göz önünde bulundurmamız gerekir" dedi. Bu nedenle, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail saldırılarına kalıcı ateşkesle bir an evvel son verilmesi gerektiğini belirtti.
"GAYRİ İNSANİ SİLAHLARIN KULLANILMASINI ÖNLEMELİYİZ"
Türkiye'nin, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması sağlanana kadar İsrail ile tüm ticaretini durdurduğunu açıklayan Koca, "Tamamen gözlerimiz önünde seyreden bu trajedi, İkinci Dünya Savaşı dahil trajedilerin en büyüklerinden biridir" dedi.
Koca, "Bu trajedide açlık, hastalık, teknoloji ürünü olmayan ama daha barbarca kullanılan silahlardır. Bu gayri insanî silahların kullanılmasını önlemeliyiz" diyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
Koca, kalıcı ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini de vurgulayarak, "İnsanlık onurumuz, Gazze'deki trajedinin son bulmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.
FİLİSTİNLİ MEVKİDAŞINDAN TEBRİK
Konuşmanın ardından salonda bulunan Filistin Sağlık Bakanı Dr. Abu Ramadan, Bakan Koca'yı konuşmasından dolayı tebrik etti.
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