Bakan Koca’dan BM oturumunda dünyaya Gazze çağrısı: Gayri insani silahların kullanılmasını önlemeliyiz

Gazze'deki durumun, Refah bölgesinde 1 milyon 400 bin sivilin hayatını tehdit ettiğini ve 600 binden fazla kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Koca, yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçların engellenmesinin, İsrail tarafından açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

BİR AN ÖNCE ATEŞKES

Koca, "Sağlık sisteminin çökmüş olması yanında, insanlık dışı yaşam koşullarının, salgınların, yetersiz beslenmenin, ağır psikolojik travmaların uzun vadeli sonuçlarını da göz önünde bulundurmamız gerekir" dedi. Bu nedenle, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail saldırılarına kalıcı ateşkesle bir an evvel son verilmesi gerektiğini belirtti.