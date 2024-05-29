Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: İşaret diliyle ve imalarla konuşmayı bırak. Her şeyi açık açık itiraf et
4 Kasım'da gerçekleştirilen CHP Kurultayı'nda koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez canlı yayına çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun arkasından kuyu kazdığını açık açık itiraf etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "28 Mayıs seçimleri sonrasında ifşa olan gizemli anlaşmalar ülkemizin nasıl bir felaketten döndüğünü ortaya koyuyor. Koltuk uğruna tüm değerleri nasıl sattıklarını ibretle takip ediyoruz. Ortaya dökülenler buz dağının sadece bir kısmıdır. Türk siyasetini zehirlemek vakit, enerji kaybettirmek çıksın milletin soru işaretlerini gidersin. İşaret diliyle ve imalarla konuşmayı bıraksın. her şeyi açık açık itiraf etsin." dedi.
Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım'da gerçekleşen kurultay ve yerel seçimlerinin ardından ilk kez canlı yayına çıkarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İMAMOĞLU'NUN HANÇERİNİ DOĞRULADI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arkadan 'hançerlediğini' söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım" dedi. Eski CHP lideri, " E ben boşuna demiyorum hançerlendik diye. Niçin böyle bir talep birden bire patlıyor ben bunları biliyorum ama gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlamak istemiyorum. " ifadelerini kullandı.
"İLLA SEN ADAY OL DEDİLER"
Öte yandan 14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendisini zorla aday yaptığını söylerken, "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım." ifadelerini kullandı.
"ADAY OLMAK AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"
Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını AK Parti Grup Toplantısı'nda tekrar gündeme getirdi. Başkan Erdoğan "Dün 28 mayıs seçimlerinin 1. yıl dönümüydü. Milletimizin tercihine mazhar olarak görevi tekrar üstlendik. Buradan 28 Mayıs'ta rekor oy ile görevi şahsımıza veren aziz milletime en kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, "28 Mayıs seçimlerinin ardından ifşa olan anlaşmalar ülkemizin nasıl felaketin eşiğinden döndüğünü ortaya koyuyor. Vatan edebiyatı yapanların koltuk uğruna değerlerini nasıl sattıklarını ibretle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'na çağrı da bulunan Erdoğan, "Ortaya dökülenler buz dağının görünen kısmı. Sinsi ve kirli pazarlıklar suyun altında saklı. Adaylarının bolca vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Gereksiz tartışmaların içine ülkemizi sürüklemek yerine çıksın soru işaretlerini gidersin. İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırakıp her şeyi itiraf etsin." şeklinde konuşurken, "Biz kimin kimi hançerlediği ile ilgilenmedik ama ucundan kan damlayan hançerin milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik. Milletimizin şahsımıza ve partimize deruhte ettiği mesuliyetin farkındayız. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için küresel siyasette iddia sahibi bir Türkiye için canla başla çalışıyoruz." dedi.
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