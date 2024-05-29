Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı: İşaret diliyle ve imalarla konuşmayı bırak. Her şeyi açık açık itiraf et

"ADAY OLMAK AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"

Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım.