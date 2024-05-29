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Başkan Erdoğan'dan darbe kalkışması göndermesi: Milletin tokadını bulacak

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan darbe kalkışması göndermesi: Milletin tokadını bulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Siyonizmin uşağı FETÖ’cü hainler tarafından yapıldığını hatırlatmıştım. Önceki gün 27 Mayıs 1960 darbesinin 64’üncü yıl dönümüydü. O darbeyi de yine Türkiye’nin ve merhum Adnan Menderes’in Filistin hassasiyetinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Siyonizmin eli içerideki iş birlikçileri içerideki tasmalı piyonları vasıtasıyla bölgedeki her ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadır. İşte buna biz dur dedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını lanetleyen Erdoğan, ABD'ye de tepki gösterdi.

Erdoğan, "Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor. Ey ABD bu kan senin eline de bulaştı. Sen de bu soykırımdan en az İsrail kadar sorumlusun." dedi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Erdoğan, "ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz. Tepki göstermek için daha ne olmalı." ifadelerini kullandı.

BUNDAN SONRA DARBEYE KALKIŞAN HUKUKUN VE MİLLETİN TOKADINI BULACAK

Türkiye'deki darbeleri Filistin davasından ayrı düşünmek mümkün değildir. Darbelerin zamanlamasına bakınca Türkiye'nin Filistin ile dayanışmasını kırmaya dönük olduğunu görürsünüz. İnönü döneminde İsrail devlet olarak tanınmışken Menderes Bağdat paktına katılarak İsrail'i rahatsız etmiştir. Kimse sanmasın ki mesele sadece Filistin, sadece Gazze... Siyonizm, içerideki tasmalı piyonları ile her ülkeyi karıştırmaya çalışmakta. İşte buna biz dur dedik. Bundan sonra darbeye kalkışan herkes milletin, hukukun ve siyasetin tokadını bulacaktır.

Türkiye'de darbeler dönemi sona ermiştir. Darbeciler yaptıklarının hesabını verecek, hapiste yaşlanacaktır. Milletin iradesinin ipotek altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Menderes ve arkadaşlarının mücadelesini sürdürüyoruz.

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