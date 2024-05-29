Başkan Erdoğan’dan darbe kalkışması göndermesi: Milletin tokadını bulacak

Erdoğan, "Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor. Ey ABD bu kan senin eline de bulaştı. Sen de bu soykırımdan en az İsrail kadar sorumlusun." dedi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Erdoğan, "ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz. Tepki göstermek için daha ne olmalı." ifadelerini kullandı.