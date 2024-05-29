Avrupa’nın en yüksek kulesi Çamlıca Kulesi! Ziyaretçi akınına uğradı İstanbul’un simgesi oldu...

İSTANBUL'UN SİMGESİ OLDU

Dünya'da 100 adet FM radyo yayınının aynı noktadan yapılabildiği tek yer olan Çamlıca Kulesi'nde, geçtiğimiz aylarda en gelişmiş insansı robotlardan biri olan Sophia'nın da radyodan canlı yayın yaparak bir ilke imza atıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ayrıca İstanbul'un manzarasına ek olarak, farklı noktaları panoramik olarak izleme deneyimi yaşatan çok boyutlu Seyyah 360 ve ayın karanlık yüzeyine seyahat deneyimi yaşatan dijital tema park "Hedef Ay" ile de ziyaretçiler kulede keyifli zaman geçirme imkanı buluyor. Renkli etkinlikleri, teknik özellikleri ve mimarisiyle Çamlıca Kulesi; İstanbul'un yeni simgelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." açıklamasında bulundu.