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Türkiye-Tacikistan İş Forumu Ankara'da düzenlendi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Türkiye-Tacikistan İş Forumu Ankara’da düzenlendi

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, Mevlana'nın "Biz birleştirmeye geldik" dizesine atıfta bulunarak, "Biz de bu anlamda Tacikistan ve Türkiye'yi tam anlamıyla birbirine entegre etmek, birleştirmek istiyoruz. İki ülkenin ekonomisi birbirini tamamlayıcı olabilir." dedi.

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