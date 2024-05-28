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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında yapıldığı da bildirildi.

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