Sağlık Bakanı Koca’dan Cenevre’de Gazze Vurgusu: İnsanlık onuru için ayağa kalkmalı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. oturumuna katıldı. Genel Kurulda yaptığı konuşmanın tamamını Gazze’ye ayıran Koca, ülkelerin Sağlık Bakanlarına seslenerek, “Hepimizin gözleri önünde insanlık onurunun üstünde tepinirlerken bir çocuk hekimi, bir baba ve bir evlat olarak başka bir konuşma yapmayı mümkün görmüyorum” şeklinde konuştu.
Gazze'de işlenen insanlık suçları ve gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya devletlerinin sessizliğine dikkat çeken Bakan Koca, "En ilkel yöntemlerle, çocuklar, bebekler katledilirken, sözde ileri denen demokrasiler, sessizliklerini korumayı tercih ettiler, toplumların sesine kulak tıkadılar" dedi.
"İNSANLIK GÜÇLÜ OLANA EĞİLMEKTEN KURTULMALI, ONURU İÇİN AYAĞA KALKMALI"
21. Yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken, yeryüzündeki bütün insani konumların tehdit altında olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, "insan hakları" söylemleriyle tüm dünyanın uzun yıllar boyunca sadece düş gördüğünü, Gazze vahşetiyle de vahim bir gerçeğe uyandığını kaydetti.
Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Hepimiz, bu kara ve karanlık tarihin mahkumlarıyız. Hastane bombalamak için hiçbir meşru neden olamaz. İnsanlık; hastalar, doktorlar, hastaneler, bombalara hedef olurken susamaz. Masum çocukların yüzüne bakacak halimiz kalmadı. İnsanlığın şeref ve haysiyeti üzerine ölüm kusanlar, utanmıyor. Yapabilecek bir şey yoksa, bari biz utanalım İnsanlığın vicdanını darağacında sallanırken daha neyi bekliyoruz" diye soran Bakan Koca, "Bu trajedi son bulmadıkça, yarın için hiçbir insanın onurunu koruyabileceğinin garantisi kalmamıştır. Bu salonun tamamı, hepimiz, tüm insanlık, sessiz kalarak, suça ortak oluyoruz. İnsanlık, güçlü olana eğilmekten kurtulup, onuru için ayağa kalkmalı."
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Filistin'i tanıdığını ilan eden İrlanda ve İspanya'nın Sağlık Bakanları başta olmak üzere Filistin, Mısır, Azerbaycan, Özbekistan Sağlık Bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.
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