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Bakan Bak’tan Paris 2024 kotası alan milli sporcular için tebrik mesajı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Bakan Bak’tan Paris 2024 kotası alan milli sporcular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli judocu Fidan Öğel ile milli eskrimci Nisanur Erbil’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

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