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HDP'li 5 eski vekile Kobani iddianamesi: 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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HDP’li 5 eski vekile Kobani iddianamesi: 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim Kobani soruşturması kapsamında HDP'li Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar'ın milletvekilliklerinin sona ermesinin ardından iddianame düzenledi. Sanıkların tamamına 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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