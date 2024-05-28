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6 ilde MAHZEN-50 operasyonu! 2 çete çökertildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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6 ilde MAHZEN-50 operasyonu! 2 çete çökertildi

Son dakika haberine göre Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "MAHZEN-50" operasyonları kapsamında, Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi.

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