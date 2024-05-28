Başkan Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine atamalar Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticilerinin görevden alınması ve yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim tam liste...
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticilerinin görevden alınması ve yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Yılmaz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ökmen, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Günay Albayrak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet Gül ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Tahir Hırslı atandı.
Ayrıca aynı sayılı kararname ile İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ve İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu görevlerinden alınırken, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına Abdullah Aydın, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ise Hasan Özçelik getirildi.
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