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Bakan Bolat Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Bakan Bolat Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi. Bakan Bolat, "2023 yılında 529 milyon dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın işaret ettiği 1 milyar dolarlık hedefine ulaştırma konusunda kararlıyız" dedi.

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