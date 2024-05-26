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Zehir tacirlerine geçit yok! Gümrük kapılarında kilolarca uyuşturucu yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Zehir tacirlerine geçit yok! Gümrük kapılarında kilolarca uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Dilucu ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan denetim ve kontroller sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan iki tır aracında yaklaşık 255 litre likit metamfetamin ve 370 kilogram esrar ele geçirildi.

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