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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan operasyon açıklaması

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde jandarma tarafından yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-41" operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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