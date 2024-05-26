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Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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