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Türkiye ile Kenya arasında sağlık turizmi alanında iş birliği

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Türkiye ile Kenya arasında sağlık turizmi alanında iş birliği

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu’nu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kenya Cumhuriyeti ile sağlık turizminde işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

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