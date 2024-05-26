Başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! Hatay'da korku dolu anlar kamerada
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin okula giden 3 öğrenci ile bir motosiklete saldırması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öğrencilerden Sinem Nur Eser, büyük korku yaşadıklarını ifade ederek, "Yola atlamamız kazaya neden olabilir, araba çarpabilirdi. Okula giderken o yolu kullanıyoruz ve tedirgin oluyoruz." dedi.
Dörtyol ilçesinde Yeşil Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Demet ve kuzeni Sinem Nur Eser, 24 Mayıs'ta bir arkadaşlarıyla okula giderken Atatürk Caddesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Üzerlerine gelen 2 köpekten yola koşarak kurtulan çocuklar, durumu aileleriyle paylaştı.
Aynı köpekler, 25 Mayıs'ta da caddeden geçen bir motosiklete saldırdı.
DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
İki olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Demet Eser'in babası Bedri Eser, AA muhabirine, köpeklerden korkan çocukların kaçtığı yoldan şans eseri aracın geçmediğini söyledi.
"SAHİPSİZ KÖPEKLERİN SALDIRILARINA ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"
Öğrencilerin olumsuz etkilendiğini belirten Eser, "Belediyemizden, devlet büyüklerimizden bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz. Çocuklarımız okula tedirginlikle gidecekler. Sahipsiz köpeklerin saldırılarına çare bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.
Sinem Nur Eser de olayda korku yaşadıklarını ifade ederek, "Yola atlamamız kazaya neden olabilir, araba çarpabilirdi. Okula giderken o yolu kullanıyoruz ve tedirgin oluyoruz." dedi.
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