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CHPli Karamürsel Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Çalık "işten çıkarmama" sözünü unuttu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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CHPli Karamürsel Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Çalık işten çıkarmama sözünü unuttu

“İşçi kıyımı yapmayacağım” sözü vererek koltuğa oturan Karamürsel Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Çalık, işten çıkarmalara başladı.

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