ANKA 3: Sadece dostları görür! "Hayalet Uçak" A Haber'de değerlendirildi
Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık yapısallarında artan talep, yurt içi ve dışındaki teslimatlar ile özgün geliştirme projeleriyle yoğun bir 2023 geçirdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen Savunma Sanayii'nde çığır açan ANKA 3, uzman gazeteciler tarafından A Haber'de yorumlandı.
İLK UÇUŞUNDA 1 SAAT 10 DAKİKA HAVADA KALMIŞTI
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA III projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA III, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.
ANKA III'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA III, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA III, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi. ANKA III'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA-3'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
ANKA 3'ün son teknoloji gelişmiş tasarım ve özelliklerini A Haber yorumları detaylandırdı.
Stratejist Coşkun Başbuğ:
Şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki, dünya kabuk değiştiriyor. Ülkeler, bölgeler yeniden şekilleniyor. Bütün bu bahsettiğimiz karmaşa bölgelerinin göbeğinde ise Türkiye var. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kritik bir cümle kullandı. Dedi ki, "Bazıları Anadolu'nun savunmasının Gazze'den başladığını anlamayacaklar kadar bihaber'… Bu çok doğru bir tespit.
Hem üretenler hem de bu süreçte emeği geçenlerinin tamamı büyük bir süratle bize müjdeler sunuyorlar. Yakın gelecekte günlerce savaşacak ve savunma gününü gösterecek noktaya geleceğiz. O noktaya çok yakınız. Bunların da bir üstünü yapmak için arayış içerisindeyiz. Anka 3'te bunlardan bir tanesi.
Bizim keşif, gözetleme, taarruz gibi birçok savaş özelliği kazandıracak insansız savaş aracımız. TUSAŞ'ın üçüncü modeli ANKA… Çift motorlu ANKA gelecek diye müjde verildi. Ve çift jet motorlu "ANKA 3" müjdesi verildi.
Gazeteci Yusuf Alabarda:
Baktığımızda muharebe gücünü artıracak ve taşıdığı mühimmat ile birçok hedefe angaje olabilecek bir hava aracı. Elektronik harpte de kullanılıyor. İkinci motorunun gelip, ses hızının üzerine çıkacak olması çok önemli bir detay.
Geleceğin muharebe sahası şekillenirken, yeni doktrin insanlı ve insansız birlikte opere edileceği bir konsept uygulanması planlanıyor. Bu 800 km'de uçarken süpersonik bir hızla uçan KAAN uçağı olunca birlikte görev konusunda biraz sıkıntılar çıkacaktı.
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