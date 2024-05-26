ANKA 3: Sadece dostları görür! "Hayalet Uçak" A Haber'de değerlendirildi

Hem üretenler hem de bu süreçte emeği geçenlerinin tamamı büyük bir süratle bize müjdeler sunuyorlar. Yakın gelecekte günlerce savaşacak ve savunma gününü gösterecek noktaya geleceğiz. O noktaya çok yakınız. Bunların da bir üstünü yapmak için arayış içerisindeyiz. Anka 3'te bunlardan bir tanesi.