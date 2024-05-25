İran'da dost görünümlü "post kavgası" mı? İran'ın yeni "Reisi" kim olacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin kaza ardında 'Kaza mı sabotaj mı? İran kendi içinde çatışmalar mı yaşıyor? Yeni cumhurbaşkanı kim olacak?" gibi pek çok soruyu bıraktı. Kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yanı sıra aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al Haşim hayatını kaybetti.

Kazayla beraber pek çok tartışmanın fitilini ateşlendiği gibi İran'dan bundan sonra ne olacağı konusu merakla bekleniyor. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundular. İşte o açıklamalardan satır başları: