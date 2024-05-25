Ticaret Bakanı Bolat ihracat ve döviz geliri hedefini açıkladı: Toplamda 377 milyar dolar! | "Yeni rekorlar kıracağız"





"YENİ HEDEFLERE BİRLİKTE KOŞACAĞIZ"

Türkiye'yi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasına yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Bolat, "1985 yılından itibaren ülkemizin dış ticaretinin gelişmesi için; başkanları, üyeleri, komisyonları ve diğer organlarıyla birlikte özveriyle iş insanlarının önünü açan DEİK, ülkemizin ihracat misyonunun öncülüğünü yapan lokomotiflerden biridir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 21 yıldan bu yana liderlik ettiği ve önümüze koyduğu bir hayalimiz, vizyonumuz var. Türkiye'yi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasına yükseltmek. Bunun için geceyi gündüze katarak kamu ve özel teşebbüs birlikte çalışıyoruz. İhracat, yatırım, üretim, istihdamdır. Döviz girdisidir. Bu yıl Türkiye olarak, 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 377 milyar dolar ihracat ve döviz geliri hedefliyoruz. Geçen yıl 255,5 milyar dolar mal ve 101 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 356,5 milyar dolar ihracat ve döviz geliri elde etmiştik. Allah'ın izniyle yıl sonunda bu rakamı yakalayacağımıza ve yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır. Zaten bu yılın ilk 5 aylık verileri bu tahminimizi güçlendirmektedir. Yeni hedeflere birlikte koşacağız. Liderimiz güçlü, dirayetli ve vizyoner, müteşebbisimiz azimli, çalışkan, üretici ve dışa açık, hükümetimiz kararlı, çalışkan ve reformcu, kurumlarımız tecrübelidir" dedi.