Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yıl sonunda geçersiz olacak: Kullanana ceza yolda
Ehliyete sahip olan milyonlarca vatandaşın bu habere kulak vermesi gerekiyor. Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek. Bu tip ehliyete sahip olan vatandaşların yıl sonuna kadar yenilenmeyen sürücü belgeleri ise geçerliliğini yitirecek. Belirtilen tarihe kadar değiştirmeyip kullanmaya devam edenlere de para cezası verilecek. İşte detaylar....
Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2024'te sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.
PARA CEZASI VAR!
Geçerliliğini yitiren eski tip ehliyetle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.
ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN DEĞİŞİM SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.
31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.
DEĞİŞİM İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?
Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, bu belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek. Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://dijital.gib.gov.tr/" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya 'https://dijital.gib.gov.tr/' adresinden tahsil edilmiyor.
SAĞLIK BELGELERİ 2 YIL GEÇERLİ
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, yetkili sağlık kuruluşlarına giderek "sürücü olur" raporu alması gerekiyor. Alınan sağlık raporları 2 yıl geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilecek.
Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması bekleniyor. Sistemde adresi bulunan kişiler, teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilecek. Ayrıca yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacaklardan son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf da isteniyor.
GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ İMKANI
Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.
Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri kendileri ulaşana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araçlarını kullanabiliyor. Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamaları isteniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Görüntüsü tüyler ürpertici! Denizden çıkan garip canlı herkesi korkuttu: Gözü yok ve...
- Trafikte dikkat! Arabanızın rengi kazalara sebep olabilir
- Kediler meğer bizimle konuşuyormuş: "Eğer gözlerini kısıp uyukluyorsa..."
- Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler
- Üstün zekalı olduğunuzu kanıtlayacak 10 madde! Eğer bu özellikler varsa...
- 11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin
- Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi
- Süheyl Batum kimdir? Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte yönetim kurulu listesi
- Ehliyette artık yeni imkan! A-B-C-D-E sınıf sürücülere müjde geldi
- 1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!
- Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...
- MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | "ogmmateryal.eba.gov.tr" 25-26-27 Mayıs YKS (AYT TYT YDT) deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?