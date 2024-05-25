Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yıl sonunda geçersiz olacak: Kullanana ceza yolda

DEĞİŞİM İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, bu belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek. Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://dijital.gib.gov.tr/" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya 'https://dijital.gib.gov.tr/' adresinden tahsil edilmiyor.

SAĞLIK BELGELERİ 2 YIL GEÇERLİ

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, yetkili sağlık kuruluşlarına giderek "sürücü olur" raporu alması gerekiyor. Alınan sağlık raporları 2 yıl geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilecek.