Tonya Belediye Başkanı Beşel'e makamında saldırı: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi
Trabzon'un Tonya ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Osman Beşel, mesai saatine uymadıkları iddiasıyla haklarında tutanak tutturduğu 63 ve 64 yaşındaki 2 memur tarafından makam odasında saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan başkan Beşel tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin 2 memur gözaltına alınırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Beşel'e yapılan saldırıyı kınadı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezi Orta Mahalle'de bulunan Tonya Belediye Başkanlığı makamında meydana geldi. İddiaya göre Başkan Beşel ilçe belediyesinde görevli memurlar H.U. (63) ve H.K. (64), hakkında mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturdu.
MAKAM ODASINDA SALDIRDILAR
Tutanağa tepki gösteren 2 memur, makam odasına girdikleri Beşel ile tartışmaya başladı. Memurlardan biri Başkan Beşel'e kafa, diğeri de tokatla saldırdı. Diğer belediye görevlilerinin araya girmesiyle memurlar, makamdan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine belediye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 MEMUR GÖZALTINA ALINDI
Başkan Beşel, götürüldüğü İlçe Devlet Hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Başkan Beşel darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 memur ise 'Kamu görevlisine hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN SALDIRIYA KINAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum."
AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN KINAMA
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Trabzon eski milletvekili Salih Cora, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak saldırıyı kınadı.
İl Başkanı Sezgin Mumcu, paylaşımında "Tonya Belediye Başkanımız Sayın Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ İRADE VE HALKIMIZIN ÖZGÜR İRADESİ HEDEF ALINMIŞTIR"
Cora da paylaşımında, "Tonya Belediye Başkanımız Sn Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı ve darp girişimini şiddetle kınıyorum. Bu saldırı ile milli irade ve halkımızın özgür iradesi hedef alınmıştır. Hiçbir tehdit, baskı ve şantaj bizi yolumuzdan geri döndüremeyecektir" ifadelerine yer verdi.
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