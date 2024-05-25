25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan açıklaması: Başarılarının devamını diliyoruz

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
ABONE OL
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Azerbaycan açıklaması: Başarılarının devamını diliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın Ermenistan üzerindeki siyasi, askeri ve ekonomik başarılarına dikkati çekerek, "Azerbaycan'ın kaydetmiş olduğu tarihi başarıları takdirle takip ediyor ve bu başarıların devamını diliyoruz” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör