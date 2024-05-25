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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü

Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

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