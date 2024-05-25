Öğretmenlikte yeni dönem! Akademi puanıyla atama...

- Milliyet'in haberine göre uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak; hayâsızca hareketler, müstehcenlik gibi suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanlar öğretmen olamayacak, görevde olup bu suçlardan mahkum olanların ceza türü ve süresine bakılmaksızın öğretmenlik mesleği sona erecek.

- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresi 3-12 yıl olarak belirlendi.