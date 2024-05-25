Öğretmenlikte yeni dönem! Akademi puanıyla atama...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenirken, Bakan Yusuf Tekin'in AK Parti MKYK'da konuyla ilgili bir sunum yaptığı öğrenildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler yer alacak? Yeni dönemde öğretmenlik şartları neler? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı.
Sunumda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:
- Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi'nde, adaylar bir yıl eğitim görecek. Bu eğitimlerde öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.
- Milli Eğitim Akademisi'ne giriş KPSS puanı ile öğretmenliğe atama Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.
- Adaylar teorik derslerde yazılı sınavla; uygulamalı derslerde uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu alacak.
23 BİN TL ÖDEME
- Akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak.
- Milliyet'in haberine göre uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak; hayâsızca hareketler, müstehcenlik gibi suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanlar öğretmen olamayacak, görevde olup bu suçlardan mahkum olanların ceza türü ve süresine bakılmaksızın öğretmenlik mesleği sona erecek.
- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresi 3-12 yıl olarak belirlendi.
- Akademi, görev başındaki öğretmenler için beşer yıllık dönemi kapsayan branş bazlı eğitimler oluşturulacak.
- Milli Şuur Komisyonu, Türkiye'ye Yönelik Asılsız İddialar Komisyonu, Örtük Program Komisyonu, Millî Kalkınma Hamleleri Komisyonu, Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu, Akdeniz ve Adalar Komisyonu kurulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kedinizin Fotoğraflarında Gizlenen 3 Farkı 10 Saniyede Bulabilir misiniz?
- Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...
- Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...
- Canan Karatay'dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...
- 47 48 49 50 51 yaşa şahane emeklilik kılavuzu! 1999 2003 2005 2008 SGK girişine yaş, prim, gün fırsatı
- Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!