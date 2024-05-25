Barış Boyun operasyonunun detayları İngiliz basınında: Ev hapsindeyken bazuka saldırısı planı! Cinayet sonrası tebrik mesajı
Interpol tarafından kırmzıı bültenle aranan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin de dahil olduğu operasyonla İtalya'da kıskıvrak yakalanan Barış Boyun ve beraberindeki 16 kişi dünya gündemine oturdu. İngiliz The Times, Boyun'un İtalya'da bulunan evinde "bazuka saldırısı" da dahil olmak üzere silah anlaşmaları yaptığını yazdı. Berlin'de bir Türk öldürüldükten sonra çete lideri Barış Boyun'un telefonuna gelen tebrik mesajı da dinlemeye takıldı. İşte detaylar...
Uluslararası suç örgütü "Ölüm Çetesi" ve "Daltonlar Çetesi"nin liderlerinden Barış Boyun, Türkiye'de aranırken yasadışı yollardan yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle tüm dünyada aranan Barış Boyun, 2022 yılının Ekim ayında ilk kez İtalya'da ortaya çıktı.
İddiaya göre eşi E.B.'yi karşılamak için Milano Bergamo Havalimanı'na giden Barış Boyun, üzerindeki silahla yakalandı. Bir ay cezaevinde yatan Boyun, daha sonra ev hapsine çarptırıldı. Türk makamlarının iade talebi Boyun'un Kürt kökenli olduğu için Türkiye'de baskı gördüğünü ileri sürmesi üzerine sonuçsuz kaldı.
BAKAN YERLİKAYA ÖZEL DOSYA HAZIRLADI
Boyun ile ilgili Bakan Yerlikaya özel bir dosya hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu.
İTALYA LİDERİNE SUNULDU
Başkan Erdoğan da dosyayı, 20 Ocak'ta Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı İtalya lideri Meloni'nin önüne koydu. Bir an önce yakalanması ricasında bulundu.
8 Mart akşamı Boyun'un Crotone'de ev hapsinde tutulduğu apartmanın kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından tarandı. Olayı araştıran İtalyan polisi, Boyun ve adamlarının İtalya'da da yasadışı çalışmalarını yürüttüğünü belirledi.
Bunun üzerine İtalya güvenlik ekipleriyle bağlantıya geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM ve Interpol -Europol Daire Başkanlığı ekipleri, operasyon için ortak karar aldı. Boyun'un elektronik kelepçesine gizli bir şekilde dinleme cihazı yerleştirilirken, adamlarının bazı araçlarına ise gizli kamera takıldı.
BAZUKA SALDIRISI PLANLADI
İngiliz The Times gazetesi operasyonun perde arkasını yazdı.
Barış Boyun ev hapsine alınıp gizli mikrofonlu bir elektronik bileklik takıldığında İtalyan polisi ölümcül bir suç şebekesine rastlayacağını bilmiyordu. Savcılar, Boyun'un kendi eviyle sınırlandırılmasına rağmen, uluslararası bir uyuşturucu ve insan kaçakçılığı çetesini yönetirken cinayetler ve bazuka saldırıları planlamayı başardığını söylüyor.
SUÇ İMPARATORLUĞUNUN MERKEZİ EVİ
Yeni evini sözde suç imparatorluğunun merkezi olarak kullandı, Sırpları kullanarak İstanbul limanı üzerinden uyuşturucu sevkiyatını organize etti, Balkanlar ve ötesinde kara para aklama, göçmen kaçakçılığı ve silah satışı operasyonlarını yönetti.
Çarşamba günü, 39 yaşındaki Boyun, İtalya, Bosna, Türkiye ve Hollanda'da yakalanan ve yargıçların deyimiyle silahlı ve son derece tehlikeli bir suç imparatorluğu kurmakla suçlanan 19 kişi arasında baş şüpheli olarak yer aldı. Müfettişler "Boyun'un bu örgütün başı olduğuna şüphe yok" dedi.
"BENİM İÇİN SİLAH YAPAN BİRİ VAR"
Boyun'un kendisini arayanlardan birine "Benim için silah yapan biri var" dediği ve Sırp suçlulara ve "tüm Alman pazarına" silah tedarik ettiğini iddia ettiği ortaya çıktı.
Bu konuşmalardan birinde "Üç yüz adamım hapiste ve 100'ünün ailesine bakmam gerekiyor" dedi. Mart ayında müfettişler, Berlin'de bir Türkün öldürülmesini planladığı iddiasının ardından kendisiyle birlikte yaşayan karısının telefonundan tebrik mesajları okuduğunu duydular.
ÇETE SAVAŞLARI
Boyun ayrıca Türkiye'de rakibi Burhanettin Saral tarafından yönetilen bir çeteyle bağlantılı olduğuna inandığı bir et lokantasına ateş açılmasını organize ederken, Sakarya'da düzenlediği bir cinayeti engellemek için devreye giren Türk polisi, İtalyanların ihbarı üzerine tetikçilerden altı Kalaşnikof tüfek ele geçirdi.
Rakip bir çetenin İtalya'da kapısına ateş açmasının ardından Boyun, İstanbul yakınlarında çete tarafından işletilen bir fabrikaya intihar bombacısı kullanarak bir intikam saldırısı planladı, ancak polis tarafından durduruldu. Bir İtalyan yetkili "Yaptığı aralıksız telefon görüşmeleri, hazırlıkları canlı olarak takip etmemizi sağladı" dedi. Boyun'un ev hapsinde tutulduğu küçük kasabada maskeli polis memurları tarafından gözaltına alınması yerel halkı şaşırttı. Bir kasaba sakini "Onun bir mafya muhbiri olduğunu düşünüyorduk ve bunu beklemiyorduk" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kedinizin Fotoğraflarında Gizlenen 3 Farkı 10 Saniyede Bulabilir misiniz?
- Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...
- Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...
- Canan Karatay'dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...
- 47 48 49 50 51 yaşa şahane emeklilik kılavuzu! 1999 2003 2005 2008 SGK girişine yaş, prim, gün fırsatı
- Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!