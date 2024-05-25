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Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 üniversiteye yeni rektör

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Atama kararları Resmi Gazete’de! 7 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre 7 üniversiteye rektör atanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcıları da değişti.

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