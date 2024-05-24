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Son dakika | MSB'den PKK'ya sınır ötesi harekat! 10 hain sarı torbada

Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Son dakika | MSB’den PKK’ya sınır ötesi harekat! 10 hain sarı torbada

Son dakika haberi... TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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