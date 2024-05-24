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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Hakurk'ta 2 terörist öldürüldü...

Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! Hakurk’ta 2 terörist öldürüldü...

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi

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