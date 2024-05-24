PKK’dan Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’ne saldırı: Ofisi ateşe verdiler

DİĞER SİYASİ OLUŞUMLARA 'YAŞAM HAKKI' VERİLMİYOR

Bölge halkına PYD/YPG haricinde bir gelecek sunmaya çalışan tüm siyasi partiler terör örgütünün hedefinde. Örgüt, kendi tabanı haricindeki diğer hiçbir siyasi oluşama "yaşam hakkı" tanımıyor.

ŞANTAJ, ÇOCUK KAÇIRMA VE DAHA FAZLASI...

Bu oluşumları baskı altında tutmak veya kendi güdümüne sokmak istiyor. Bunun için terör eylemi düzenlemeyi bile kendine hak sayıyor. Dahası bölge halkı üzerinde baskı, şantaj ve çocuk kaçırma gibi eylemlerde bulunuyor. Bölge halkının yerinden edilmesine çalışarak demografik değişimlere de yol açıyor. Örgütün Suriye'deki terör faaliyetleri Suriyelilerin evlerine dönememesinin önündeki en temel engellerden birisi olmayı sürdürüyor.