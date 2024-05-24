PKK'dan Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’ne saldırı: Ofisi ateşe verdiler
Hain terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG, Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne (SKUK-ENKS) bağlı olarak faaliyet gösteren Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi’nin (SKDP / PDK-S) Haseke/Kamışlı’daki ofisini ateşe verdi. Saldırıda ofiste hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PYD/YPG, Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi'nin Haseke/Kamışlı'daki ofisine saldırı düzenledi. Silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda Suriye Kürdistan Demokrasi Partisi'nin ofisi ateşe verildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.
PKK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG unsurları tarafından düzenlenen bu saldırı ilk değil. Üstelik bu tip saldırılar daha önce ABD tarafından kınandı. Buna rağmen PYD/YPG saldırılarını kesmedi, ofislere zarar vermeye devam etti.
PKK BÖLGE HALKINA BASKI YAPIYOR
PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde yerel seçim yapmaya hazırlanıyor. Suriye Kürt Ulusal Konseyi de yapılacak bu seçimi boykot edeceğini açıklamıştı. SKUK'un boykot kararını açıklaması sonrasında PYD/YPG tarafından yapılan bu terör saldırısı, aslında örgütün PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu da gösteriyor.
DİĞER SİYASİ OLUŞUMLARA 'YAŞAM HAKKI' VERİLMİYOR
Bölge halkına PYD/YPG haricinde bir gelecek sunmaya çalışan tüm siyasi partiler terör örgütünün hedefinde. Örgüt, kendi tabanı haricindeki diğer hiçbir siyasi oluşama "yaşam hakkı" tanımıyor.
ŞANTAJ, ÇOCUK KAÇIRMA VE DAHA FAZLASI...
Bu oluşumları baskı altında tutmak veya kendi güdümüne sokmak istiyor. Bunun için terör eylemi düzenlemeyi bile kendine hak sayıyor. Dahası bölge halkı üzerinde baskı, şantaj ve çocuk kaçırma gibi eylemlerde bulunuyor. Bölge halkının yerinden edilmesine çalışarak demografik değişimlere de yol açıyor. Örgütün Suriye'deki terör faaliyetleri Suriyelilerin evlerine dönememesinin önündeki en temel engellerden birisi olmayı sürdürüyor.
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