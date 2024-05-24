Edirne Valiliği'nden "tiny house" kaldırılmasına ilişkin açıklama: Mahkeme 'yapı' olarak nitelendirdi
Edirne Valiliği tarım arazilerinin korunması maksadıyla izinsiz yapılan tiny houseların (küçük ev) kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, mahkemenin "Söz konusu tiny houselerin yapı olduğu, inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığı ve bu nedenle yapı olarak değerlendirilmesi" kararı vererek yürütmenin durdurulması istemini reddettiği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde Edirne'nin en değerli turizm alanlarından Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarım arazilerinin tarımsal niteliği bozularak "tiny house" adı altında izinsiz yapılar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmamasının esas olduğu vurgulandı.
"Tiny house" adı verilen yapıların römork oldukları ve araç niteliğinde sayılmaları gerektiği, İmar Kanunu uyarınca yıkım kararı alınamayacağı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığının altı çizilen açıklamada Edirne İdare Mahkemesinin kararı da paylaşıldı.
MAHKEME 'KONUT' DEDİ
Mahkemenin "söz konusu tiny houselerin yapı olduğu, inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığı, römork vasfını yitirdiği, fiilen römork olarak kullanılmadıkları gibi bu amaçla kullanılmalarına olanak vermeyecek biçimde tadil edildikleri bu nedenle yapı olarak değerlendirilmesi" kararı vererek yürütmenin durdurulması istemini reddettiği belirtildi.
"TEBLİĞ EDİLMESİNE RAĞMEN SAHİPLERİ KALDIRMADI"
Encümen kararları, yıkım kararlarının tebliğine ilişkin yazılar ve mahkeme kararı bulunmasına rağmen ilgililer tarafından söz konusu yapıların kaldırılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu durum karşısında mutlak tarım arazilerinin korunması ve izinsiz yapılaşmanın önlenmesi adına vatandaşlarımıza, ilgili yapıların yerinden kaldırmalarına izin verilmiş, kaldırılmayan yapıların da bütünlüğüne hiçbir zarar verilmeden idare tarafından kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirilmiştir.
Bu bildirim sonucu 5 adet 'tiny house' ilgilileri tarafından kaldırılmıştır. Diğer 20 adet yapının ilgililer tarafından kaldırılması, kaldırılmaması halinde idare tarafından kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirilmesine rağmen, bir adet 'tiny house" yapı sahibi tarafından kendi imkanları ile yıkılmıştır. Hiçbir yapı idaremiz tarafından yıkılmamıştır. İlgili yapı yerinden kaldırılarak yediemine teslim edilecektir. Sonuç olarak yapılan işlemler, mutlak tarım arazilerinin korunması ve izinsiz yapılaşmanın önlenmesine yönelik ilgili mevzuatın ve mahkeme kararlarının uygulanmasına yöneliktir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kedinizin Fotoğraflarında Gizlenen 3 Farkı 10 Saniyede Bulabilir misiniz?
- Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...
- Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...
- Canan Karatay'dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...
- 47 48 49 50 51 yaşa şahane emeklilik kılavuzu! 1999 2003 2005 2008 SGK girişine yaş, prim, gün fırsatı
- Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!