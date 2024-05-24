FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında flaş gelişme! 46 kişiden 14'ü tutuklandı
FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması kapsamında 21 Mayıs'ta Ankara merkezli 28 ilde gözaltına alınan 46'şüpheliden 26'sı etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi, 14'ü tutuklandı. 6 Şüpheli ise adli kontrol koruma tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde "emniyet mahrem imamı" olduğu ve halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştığı tespit edilen 46 şüpheli hakkında, 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.
26 KİŞİ ÖRGÜTE DAİR BİLDİKLERİNİ TEK TEK ANLATTI
Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, emniyet sorgularının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi Soruşturma savcısına ifade veren kişilerden 26'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattı.
14 TUTUKLAMA VAR
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturmaya, etkin pişmanlık kapsamında ismi verilenler de dahil olmak üzere çok yönlü devam edildiğini bildirdi.
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