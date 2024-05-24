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Erzincan'daki maden kazasında flaş gelişme! Vali duyurdu: 13 kişi kusurlu bulundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Erzincan’daki maden kazasında flaş gelişme! Vali duyurdu: 13 kişi kusurlu bulundu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İliç’te 13 Şubat'ta meydana gelen maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu ve kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağını belirterek, ayrıca bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin bir gelişme yaşandı. Erzincan Valiliği sosyal medyada yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu ve kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağını belirterek, ayrıca bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

23'Ü TALİ,, 9'U ASLİ KUSURLU

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu. Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

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