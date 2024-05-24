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Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı’na katıldı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı.

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