Türkiye’den yapay zeka hamlesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 31 yeni yapay zeka eylemi hayata geçirilecek

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün, 2022 ve 2023 yıllarında açtığı Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı ile sektörel işbirliğini önceleyen 28 projeyi desteklediğini ve 2024 yılı çağrısı için de planlamaların paydaşların görüşü alınarak devam ettiğini bildiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yeni eğitim döneminde, YÖK'ün koordinasyonunda yapay zeka alanında yeni 71 lisans ve ön lisans programı açılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız 15 binden fazla öğretmene yapay zeka alanında hizmet içi eğitim vermiştir. 81 ilde faaliyet gösteren ve yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitimine devam ettiği Dene-yap Atölyesi'nde yapay zeka dersleri açılmıştır. İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinde kamu çalışanlarına yönelik yapay zeka farkındalık eğitimleri sunulmaktadır."