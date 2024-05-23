Bakan Hakan Fidan ’Bir avuç grup’ diyerek mesaj verdi: İsrail yenilgiye mahkum edilecek

"Avrupa başta olmak üzere Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta. Bir avuç bu grubun uluslararası sistemdeki kural tanımazlığı, hukuksuzluğu evrensel, küresel insanlık vicdanı karşısında yenilgiye mahkum edilecektir. Bundan hiç şüphem yok." diyen Fidan, şu an da Filistin'i tanıyan ülke sayısının tanımayan ülke sayısının çok üstünde olduğuna dikkati çekti.

Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'i tanıyan bir karar almadığı için Filistin'in devlet olarak uluslararası toplumda alması gereken hakları alamadığını ve güvenlik konseyinde de sadece bir ülkenin direnmesiyle bunun olduğunu ifade ederek, son oylamada 143 ülkenin Filistin'i tanıma yönünde oy kullandığını hatırlatıp şöyle devam etti:

"Bu fevkalade büyük bir kazanımdı. Bu şu anda güvenlik konseyine taşınıyor. Güvenlik Konseyinde de Amerika'ya baskı uygulanacak. Amerika tabii ki ilanihaye bu baskıya direnecek durumda değil.

Küresel vicdanın Filistin meselesini bu şekilde vicdanında taşıyıp gerçekten uluslararası hegemonyaya karşı hakkın ve haklının sesini duyurması bizim başından beri yanında olduğumuz, omuz verdiğimiz, güç verdiğimiz, fedakarlık yaptığımız bir husus. Bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz. Dostlarımızla müttefiklerimizle diplomatik çabalarımız devam ediyor."