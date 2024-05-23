Bakan Hakan Fidan 'Bir avuç grup' diyerek mesaj verdi: İsrail yenilgiye mahkum edilecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'i tanıyan ülke sayısının tanımayan ülke sayısının çok çok üstünde olduğunu vurgulayarak, "Avrupa başta olmak üzere Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta. Bir avuç bu grubun uluslararası sistemdeki kural tanımazlığı, hukuksuzluğu evrensel, küresel insanlık vicdanı karşısında yenilgiye mahkum edilecektir." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyon Dördüncü Toplantısı'nın ardından Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısında konuştu.
TÜRKİYE LATİN AMERİKA'DA ETKİN BİR AKTÖR
Fidan, Türkiye-Venezuela ilişkilerinin her alanda ilerlediğine dikkati çekerek, "Özellikle Türkiye olarak Latin Amerika ve Karayipler açılımımızın merkezinde Venezuela yer almakta. Son yıllarda yaptığımız ziyaretler, anlaşmalar, karşılıklı çalışmalar, ticaretin artması (ile) başta Venezuela olmak üzere Latin Amerika'da Türkiye giderek daha da etkin bir aktör haline gelmekte." değerlendirmesini yaptı.
Venezuela ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Fidan, "Başta Venezuela'nın maruz kaldığı haksız yaptırımlar olmak üzere birçok konuyu masaya yatırma imkanımız oldu." dedi.
VENEZUELA İLE GAZZE KONUSUNDA ANI DÜŞÜNÜYORUZ
Fidan, bu önemli konulardan birinin de "Filistin meselesi ve Gazze'de devam eden katliam" olduğunu işaret ederek, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Venezuela ile Gazze konusunda aynı düşünüyoruz. Aynı şekilde hareket ediyoruz. Uluslararası platformlarda da beraber tavır alıyoruz. Gazze'deki katliamın durdurulması, Filistin devletinin tanınması konusunda da çalışmalarımızı ortak sürdürme kararı aldık." diye konuştu.
'İSRAİL VE DESTEKÇİLERİNİ GİDEREK YALNIZLAŞTIRMAKTA"
Fidan, 3 Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun zamandır Türkiye olarak dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber, uluslararası arenada sürdürdüğümüz İsrail'e her türlü diplomatik baskıyı uygulama konusundaki çalışmalarımızın verimli olduğunu görmekten, meyve verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.
İsrail'in katliamlarının durmadığını, soykırıma devam ettiğini fakat İsrail'e yönelik uluslararası baskının son on yıllarda emsali görülmemiş şekilde arttığına dikkati çeken Fidan, bunun önemli kazanım, uzun soluklu bir mücadele olduğunu ve devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.
'YENİLGİYE MAHKLUM EDİLECEK'
Fidan, Türkiye'den sonra başka ülkelerin de Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davaya taraf olma kararı aldıklarını hatırlatarak, bu sayının giderek artacağına inandıklarını, İsrail'in hem diplomatik alanda hem hukuk alanında giderek yalnızlığa mahkum edilmesinin fevkalade önemli olduğunu söyledi.
"Avrupa başta olmak üzere Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta. Bir avuç bu grubun uluslararası sistemdeki kural tanımazlığı, hukuksuzluğu evrensel, küresel insanlık vicdanı karşısında yenilgiye mahkum edilecektir. Bundan hiç şüphem yok." diyen Fidan, şu an da Filistin'i tanıyan ülke sayısının tanımayan ülke sayısının çok üstünde olduğuna dikkati çekti.
Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'i tanıyan bir karar almadığı için Filistin'in devlet olarak uluslararası toplumda alması gereken hakları alamadığını ve güvenlik konseyinde de sadece bir ülkenin direnmesiyle bunun olduğunu ifade ederek, son oylamada 143 ülkenin Filistin'i tanıma yönünde oy kullandığını hatırlatıp şöyle devam etti:
"Bu fevkalade büyük bir kazanımdı. Bu şu anda güvenlik konseyine taşınıyor. Güvenlik Konseyinde de Amerika'ya baskı uygulanacak. Amerika tabii ki ilanihaye bu baskıya direnecek durumda değil.
Küresel vicdanın Filistin meselesini bu şekilde vicdanında taşıyıp gerçekten uluslararası hegemonyaya karşı hakkın ve haklının sesini duyurması bizim başından beri yanında olduğumuz, omuz verdiğimiz, güç verdiğimiz, fedakarlık yaptığımız bir husus. Bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz. Dostlarımızla müttefiklerimizle diplomatik çabalarımız devam ediyor."
TÜRKİYE ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYOR
Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda önde gelen bir ülke olduğunu hatırlatan Fidan, insani yardımlar konusunda bütün kurumların çok yoğun şekilde çalıştığını söyledi.
Fidan, Filistinli yaralıların Türkiye'ye getirilip tedavi edildiğini, bulundukları yerlere sağlık malzemelerinin götürülmesi başta olmak üzere gıda, barınma gibi konularda yoğun çalıştıklarını, bunun kesintisiz devam edeceğini vurguladı.
GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ ŞEY KATLİAMIN DURMASI
"Görmek istediğimiz şey İsrail katliamının bir an önce durması. Uluslararası toplumun bu konuda artık sessizliğini bir kenara bırakması, diplomatik olarak aldığı kararların fiilen artık uygulamaya geçilerek İsrail'in ırkçı ve fundamentalist rejiminin uyguladığı soykırımı bir an önce durdurma yönünde adım atılması." ifadelerini kullanan Fidan, bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği ile temas grubumuzun, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu'muzun Brüksel'de bir toplantısı olacak hafta sonu ona katılacağız.
Hem dostlarımızla beraber yaptığımız diplomatik faaliyetler hem tek taraflı olarak yaptığımız faaliyetler, hukuki faaliyetler, insani yardım faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Bu dış politika gündemimizden asla ve asla düşmeyecek."
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