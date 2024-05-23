Danıştay 10. Daire Başkanlığına İbrahim Topuz seçildi
Danıştay 10. Daire Başkanlığına, aynı daire üyesi İbrahim Topuz seçildi. Seçimde adaylardan İbrahim Topuz 59, Kemal Açıkgöz ise 41 oy aldı.
Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'in Anayasa Mahkemesi üyesi olmasının ardından boşalan daire başkanlığı için Danıştay Genel Kurulunda seçim yapıldı.
Seçimde adaylardan İbrahim Topuz 59, Kemal Açıkgöz ise 41 oy aldı. Üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayan Topuz, Danıştay 10. Daire Başkanı oldu.
TOPUZ'UN ÖZ GEÇMİŞİ
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1990'da mezun olan Topuz, 13 Mayıs 1993'de Van İdare Mahkemesi üyesi olarak mesleğe başladı.
İbrahim Topuz, sırasıyla Danıştay Tetkik Hakimliği, Danıştay Savcılığı, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliği görevlerinde bulundu. Danıştay üyeliğine, 15 Aralık 2014'de seçilen Topuz, evli ve iki çocuk babası.
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