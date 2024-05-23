Şehit savcı Murat Uzun’un katillerinden terörist Hatice Yılmaz öldürüldü

Şehit savcı Murat Uzun

'ŞEHİT SAVCIMIZIN KANI YERDE KALMADI'

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Savcı Murat Uzun'un kanının yerde kalmadığını belirterek, "19 Ekim 2023 tarihinde Ovacık ilçesi Doludibek köyü kırsalında bir operasyon icra edilmişti. Bunun görüntüleri basına da yansıtılmıştı. Jandarmamız etrafını sarmış 'teslim ol' çağrısı yapıyor. Jandarma Özel Harekat (JÖH) burada yaşatmayı tercih ediyor, fakat bu 3 tane terörist yaşamayı değil, öldürmeyi tercih ettiler. Bunun sonucunda da etkisiz hale getirildiler. Bu teröristlerin kimlikleri belli oldu. 3 teröristten 2 tanesi sözde özel kuvvet kategorisinde ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Bu tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz'ın, bizim 19 Eylül 2012'de şehit olan Savcı Murat Uzun'un failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerinde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun" dedi.