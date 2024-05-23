23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakkari'de aralarında DEM Partili başkanın da olduğu 13 sanığa 22.5 yıl hapis cezası talebi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
ABONE OL
Hakkari’de aralarında DEM Partili başkanın da olduğu 13 sanığa 22.5 yıl hapis cezası talebi

DEM Parti Hakkari Belediye Başkanı Akış'ında aralarında bulunduğu "silahlı terör örgütünü yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan 13 sanığın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kentte, "2009-2013 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oluşumlarda faaliyet gösterdikleri, taşlı ve molotofkokteylli saldırıları organize ettikleri" iddiasıyla haklarında dava açılan, Akış ve 14 sanığın yargılanması sürdü.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, avukatları salonda hazır bulundu.

TERÖR SUÇUNDAN 22.5 YIL HAPİS İSTENDİ

Duruşma savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar E.A ve F.D. hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilememesi nedeniyle sanıklar yönünden dosyanın ayrılarak yargılamaya devam edilmesini istedi.

Sanık Akış'ın, "silahlı terör örgütünün yereldeki sözde yöneticisi" olarak faaliyetlerde bulunduğuna yer verilen mütalaada, Akış'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın "silahlı terör örgütünü yönetmek", 4 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

TAŞLI VE MOLOTOF KOKTEYLLİ SALDIRILARI ORGANİZE İDDİASI

Akış ve diğer sanıklar hakkında 2009-2013 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oluşumlarda faaliyet gösterdikleri, taşlı ve molotofkokteylli saldırıları organize ettikleri iddiasıyla dava açılmıştı. Akış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör