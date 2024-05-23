Hakkari’de aralarında DEM Partili başkanın da olduğu 13 sanığa 22.5 yıl hapis cezası talebi

TERÖR SUÇUNDAN 22.5 YIL HAPİS İSTENDİ

Duruşma savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar E.A ve F.D. hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilememesi nedeniyle sanıklar yönünden dosyanın ayrılarak yargılamaya devam edilmesini istedi.

Sanık Akış'ın, "silahlı terör örgütünün yereldeki sözde yöneticisi" olarak faaliyetlerde bulunduğuna yer verilen mütalaada, Akış'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın "silahlı terör örgütünü yönetmek", 4 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.